Неадекватный мужчина зарезал полицейского в Сыктывкаре

Житель Сыктывкара с ножом напал на двоих полицейских и убил одного из них, после чего покончил с собой, передает РИА Новости.

Ночью 2 октября женщина пожаловалась в полицию на неадекватное поведение гражданского мужа 1975 года рождения. На место происшествия прибыли стражи порядка. Они вывели двух маленьких детей, их мать и бабушку и вернулись в квартиру для выяснения причин семейного инцидента.

В ходе выяснения отношений злоумышленник внезапно распылил газ из баллончика, выхватил нож и напал на полицейских.

Мужчина нанес им множественные ножевые ранения, после чего свел счеты с жизнью. Один из сотрудников полиции скончался на месте происшествия, второй с ножевыми ранениями в области груди и живота госпитализирован. Врачи борются за его жизнь.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».