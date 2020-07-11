Неадекватный мужчина покусал полицейского в Удмуртии

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Удмуртии, который напал на инспектора ДПС. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом водитель отказывался выполнять законные требования полицейских. Кроме того, он оскорблял их и вел себя неадекватно.

Будучи в патрульном автомобиле, агрессивный мужчина укусил сидевшего рядом сотрудника полиции за руку. Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы. Он уже судим за применение насилия в отношении представителя власти.