Названы главные опасности карантина для пожилых людей

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Израильский врач Леонид Эйдельман считает, что пожилые люди во время изоляции на фоне коронавируса могут стать сидячими и лежачими больными из-за дефицита движения. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, переедание и стресс могут вызвать у людей в возрасте обострение хронических заболеваний.

Эксперт считает, что для поддержания психологического и физического здоровья пожилых людей нужно от них дистанцироваться физически, но не лишать социальных контактов. Также он призвал пенсионеров больше двигаться, насколько это позволяет пространство, а для борьбы со стрессом найти хобби.

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