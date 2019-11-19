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Названы 5 бесполезных и опасных лекарств в домашней аптечке

Терапевт перечислила 5 самых бесполезных лекарств, которые хранятся в аптечках у жителей РФ. При этом специалист отметила, что нередко россияне занимаются самолечением.

По мнению эксперта, стоит избавляться от противовирусных препаратов, потому что доказано, что средства не очень нужны, ведь ОРВИ проходит спустя неделю. Также врач назвала бесполезными лекарства от кашля. Этот недуг помогает выводить мокроту, поэтому его не стоит быстро лечить. Кроме того, медики считают бестолковыми отхаркивающие препараты.

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Врач считает также, что переоценено действие активированного угля. Также специалист уверена, что сердечные капли вредны иногда больше, чем полезны, сообщает УгПресса.

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