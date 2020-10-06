Названа возможная причина загрязнения воды на Камчатке

Загрязнение воды у берегов Камчатского края, повлекшее за собой гибель морских животных, могло произойти из-за разгерметизации емкостей затонувших судов. Такое мнение в понедельник, 5 октября, высказал председатель организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин в беседе с «Известиями».
Он отметил, что в Авачинской бухте находятся брошенные суда, среди которых есть как рыбацкие, так и оставшиеся от военно-морской базы. Эксперт допустил, что причиной гибели морских обитателей стало токсичное вещество, которое после разрушения корпуса корабля попало в воду.
Также специалист предположил, что загрязнение воды может быть связано с расконсервацией расположенного неподалеку полигона «Козельский», на котором хранятся пестициды.
По словам главы региона Владимира Солодова, представители Роспотребнадзора и других надзорных и контрольных органов посетят полигоны, находящиеся рядом с местом катастрофы, и проверят версии специалистов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Течь до дна: что убило морских обитателей на Камчатке».