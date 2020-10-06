Названа возможная причина загрязнения воды на Камчатке

Загрязнение воды у берегов Камчатского края, повлекшее за собой гибель морских животных, могло произойти из-за разгерметизации емкостей затонувших судов. Такое мнение в понедельник, 5 октября, высказал председатель организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин в беседе с «Известиями».

Он отметил, что в Авачинской бухте находятся брошенные суда, среди которых есть как рыбацкие, так и оставшиеся от военно-морской базы. Эксперт допустил, что причиной гибели морских обитателей стало токсичное вещество, которое после разрушения корпуса корабля попало в воду.

— Металлолома там скопилось очень много, порядка 150 судов. Железо заржавело и прохудилось. Не исключено, что где-то начали течь баки. Вопрос о том, что нужно заняться подъемом этих затопленных судов, поднимался неоднократно. Это несет в себе большую экологическую опасность, — заявил Нагибин.

Также специалист предположил, что загрязнение воды может быть связано с расконсервацией расположенного неподалеку полигона «Козельский», на котором хранятся пестициды.

— Он был создан у подножия вулкана Козельский в 70-х годах. Там складывали химию, используемые в сельском хозяйстве пестициды. В 2010 году часть химикатов была вывезена в Новосибирск, на этом меры рекультивации закончились. В этом регионе повышенная сейсмическая активность. Если в какой-то момент тряхнуло, яды могли попасть в океан, —сказал он.

По словам главы региона Владимира Солодова, представители Роспотребнадзора и других надзорных и контрольных органов посетят полигоны, находящиеся рядом с местом катастрофы, и проверят версии специалистов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Течь до дна: что убило морских обитателей на Камчатке».