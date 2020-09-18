Названа причина резкого роста банкротств граждан в этом году

По данным «Федресурса», за январь-август 2020-го количество банкротств физлиц увеличилось на 61,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Численность несостоятельных граждан выросла до почти 64 тыс. человек. Как пояснили «Известиям» эксперты, «виновниками» такого всплеска стали индивидуальные предприниматели.

С 2014-го наблюдается заметный рост общего числа действующих ИП, а вслед за этим закономерно увеличивается и количество банкротств. За восемь месяцев 2020 года, согласно данным Seldon (компания, специализирующаяся на big data), заявления о банкротстве подали более 15 тыс. ИП, что на 33,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Интересно, что эти показатели расходятся как с официальной статистикой ФНС, так и с сообщениями арбитражных управляющих на проекте «Федресурс». Так, в налоговой службе «Известия» проинформировали о том, что за I полугодие 2020 года в ведомство было подано 199 заявлений о признании ИП несостоятельным (банкротом) против 274 за аналогичный период 2019-го. В «Федресурсе» «Известиям» рассказали, что за январь-август 2020 года количество банкротств индивидуальных предпринимателей составило 874 штук, что на 8,6% меньше, чем в январе-августе 2019-го.

Как пояснил «Известиям» банкротный юрист Михаил Алексеев, подавляющее большинство ИП сначала подают документы на прекращение деятельности, а потом банкротятся уже как физлица. По его словам, в статистику именно ИП, как правило, попадают те предприниматели, процедуру банкротства которых инициируют кредиторы.

— Не исключено, что часть граждан, занимающихся бизнесом, попали в категорию обычных физических лиц в процедуре банкротства, — согласен руководитель проекта«Федресурс» Алексей Юхнин. — В целом популярность банкротства среди физлиц и ИП растет с момента появления этого механизма в октябре 2015 года, благодаря тому,что управляющие и профессионалы рынка нарабатывают практику и совершенствуют технологии. Для всех категорий банкротов завершение процедуры списанием долгов дает возможность нового экономического старта.

По прогнозу Seldon, в очищенном варианте по итогам году численность банкротов среди ИП может достичь почти 22 тыс. человек.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Индивидуальный поход: ИП обеспечили резкий рост банкротств граждан.