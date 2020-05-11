На саратовском пляже нашли автомобиль с трупом в салоне

Накануне в поселке Увек Заводского района было обнаружено транспортное средство с телом местного жителя. Об этом пишет издание «Регион 64» со ссылкой на источник. Появились кадры с места трагедии.
Сообщается, что подозрительный автомобиль марки «ВАЗ-2104» с номерами из Башкирии был припаркован на диком пляже у железнодорожного моста. На место происшествия прибыли спасатели. Они обнаружили в салоне на переднем пассажирском сиденье мертвого 39-летнего мужчину.
Отметим, что на месте происшествия работают специалисты. Им предстоит установить причину случившегося.
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