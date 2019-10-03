На главную Новости мира На Сахалине девочка угнала авто отца и угодила в ДТП
Новости мираПроисшествия

На Сахалине девочка угнала авто отца и угодила в ДТП

На территории Южно-Сахалинска 14-летняя девочка угнала автомобиль папы. на чужой машине она угодила в аварию. А когда на место прибыли медики, свалила с ног врача.

На месте ЧП было снято видео. При просмотре ролика можно заметить, что «героиня» инцидента ведет себя неадекватно. Вероятно, что она была в состоянии опьянения (пока неизвестно, в каком). Очевидцы отметили, что после ДТП школьница стала хлопать дверьми авто, ругаться и сыпать угрозами.

Сперва девочку не могли привести в чувства даже сотрудники ДПС. Однако позднее ее утихомирили и отправили в медучреждение. Теперь будет проводиться проверка и разбирательство с родителями юной дебоширки, сообщает РЕН ТВ.

Фото и видео: РЕН ТВ

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Искитиме автомобилист сбил двух пешеходов на тротуаре

Незадачливый угонщик сразу же попал в ДТП в Карачаево-Черкесии

Начинается новый виток «дизельгейта»