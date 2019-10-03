На Сахалине девочка угнала авто отца и угодила в ДТП

На территории Южно-Сахалинска 14-летняя девочка угнала автомобиль папы. на чужой машине она угодила в аварию. А когда на место прибыли медики, свалила с ног врача.

На месте ЧП было снято видео. При просмотре ролика можно заметить, что «героиня» инцидента ведет себя неадекватно. Вероятно, что она была в состоянии опьянения (пока неизвестно, в каком). Очевидцы отметили, что после ДТП школьница стала хлопать дверьми авто, ругаться и сыпать угрозами.

Сперва девочку не могли привести в чувства даже сотрудники ДПС. Однако позднее ее утихомирили и отправили в медучреждение. Теперь будет проводиться проверка и разбирательство с родителями юной дебоширки, сообщает РЕН ТВ.

Фото и видео: РЕН ТВ