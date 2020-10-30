На Кубани мать избивала и пристегивала наручниками детей

Возбуждено уголовное дело против 40-летней жительницы поселка Нефтегорск по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», а также статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», пишет «КП».

Сообщается, что мать устраивала страшные издевательства над детьми за закрытыми дверьми частного дома. Так, злоумышленница физически наказывала их за любую провинность. В частности, они била, пристегивала наручниками, оскорбляла и унижала детей.

Летом мать-изверг так избила своего 7-летнего сына, что он угодил в больницу. Когда мальчика привезли, его тело все было усыпано синяками.

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Сейчас расследование продолжается, однако мать ограничили в общении с детьми. Они находятся в реабилитационном центре.