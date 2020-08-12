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Новости мираПроисшествия

Музыкант Владимир Кузьмин рассказал о письме убийцы его дочери

Никита Брыкин

Убийца старшей дочери музыканта Владимира Кузьмина написал ему письмо. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

Сообщается, что это произошло после того, как он отсидел срок за преступление. Мужчина принес извинения семье артиста. Елизавета Кузьмина была убита в собственной квартире в 2002 году.

Кузьмин рассказал, что семья не стало отвечать на письмо, пришедшее к ним с извинениями.

«Бог дает нам испытания, чтобы потом мы узнали, что такое счастье, что такое жизнь. Пережили. Никто до сих пор не знает, что там произошло», – прокомментировал письмо артист.

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Кузьмину кажется, что убил его дочь не ее молодой человек. Он также рассказал, что семья не стало отвечать на письмо, пришедшее к ним с извинениями.

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