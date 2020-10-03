Мужчину осудят за беременность школьницы в Тамбовской области

В Тамбовской области перед судом предстанет 22-летний молодой человек, обвиняемый в сексуальной связи с 15-летней девушкой, передает телеканал РЕН ТВ.

Подросток и молодой человек познакомилась в начале года. Сначала они вели переписку в соцсетях, а затем начали встречаться. Летом парень пригласил школьницу к себе домой и вступил с ней в половую связь. В результате девочка забеременела.

После этого против молодого человека возбудили уголовное дело, несмотря на то, что он зарегистрировал брак с юной подругой. Материалы с обвинительным заключением переданы в суд.