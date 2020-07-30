Мужчина, зарезавший жену на глазах кричащих детей, пытался убить бывшую супругу

Накануне в Челябинской области произошло громкое убийство – 31-летний житель Башкирии зарезал супругу на глазах детей. Как пишет портал «74.RU», ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Выяснилось, что мужчина издевался над своей бывшей женой, с которой развелся восемь лет назад. По ее словам, в браке муж был очень агрессивным.

«Его нужно было лечить, мне не верили. У него мании, после которых он не помнит ничего», – рассказала бывшая жена убийцы.

Женщина просит подчеркнуть тему измен, чтобы на убитую девушку не наговаривали.

«Он пытался меня убить, а потом стал говорить всем, что дело в моей измене. Когда уже после развода я спросила, зачем так говорит, он ответил: «А что я должен говорить? Что это я виноват? Я говорю, что ты изменила, и все успокаиваются», – пояснила она.

Собеседница отметила, что мужчина издевался над ней и над ее мамой.

«На улице он бросил меня под ехавшую машину, но водитель успел затормозить», – заключила женщина.

Напомним, что трагедия произошла 29 июля. Пара ехала в стоматологию вместе с детьми двух и четырех лет. Малыши стали свидетелями убийства, которое попало на видео. Его автор не решился подойти к неадекватному убийце. Вскоре мужчину задержали.

После убийства детей передали бабушке со стороны мамы.