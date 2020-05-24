Мужчина задушил любовницу рыболовной сетью под Саратовом

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Ершовского района Саратовской области, который был признан виновным в жестоком убийстве любовницы. Об этом пишет портал «Регион Online».
Инцидент произошел в октябре 2019 года. Злоумышленник и его 43-летняя возлюбленная отдыхали у плотины на реке Малый Узень. Вместе с еще одной знакомой парой они распивали алкогольные напитки.
Сельчанин отделился от компании, вскоре вернулся и заметил, что приятель оказывает знаки внимание его женщине. Взбешенный мужчина вытащил любимую из автомобиля, отругал ее, поставил на колени, ударил по лицу. В результате жертва упала.
Молодой человек взял кусок рыболовной сети и задушил им подругу. При этом он решил избавиться от тела, выбросив его в реку. После этого мужчина скрылся.
Отметим, что злоумышленника приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима
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