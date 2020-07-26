Мужчина убил свою семью, завернул тела в одеяло и закопал в лесу

В лесу в Омской области нашли останки женщины и девочки-подростка, убитых главой семейства в Калачинске более года назад. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в конце мая 2019 года 50-летний житель Калачинска убил жену и 15-летнюю дочь. В живых остался восьмилетний сын — в тот момент он смотрел мультфильмы.

Спустя месяц в сарае было найдено тело главы семьи, который покончил с собой. Тела его жертв были обнаружены в лесу в полутора километрах от того места, где раньше нашли его машину. Тела были завернуты в одеяло и закопаны.

Глава семьи ревновал супругу, контролировал все ее передвижения, пресекал всякое общение. Женщина тайком от мужа ходила на фитнес. В мае 2019 года она решила развестись с мужем, что, вероятно, и стало причиной конфликта, свидетелем которого оказалась дочь.