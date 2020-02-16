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Мужчина погиб из-за прорыва канализации

В городе Энгельс Саратовской области проводится проверка по факту гибели 73-летнего мужчины. Об этом сообщил сайт регионального следственного управления СК РФ. 

ЧП случилось в воскресенье, 16 февраля,  в ГСК «Химик 5» на улице Менделеева. Двое мужчин пришли в гараж к одному из них. В это время под ними провалился пол и пострадавшие оказались в яме. Предположительно, яма образовалась из-за прорыва канализации.

Приехавшие на место спасатели достали из ямы владельца гаража. Он получил травмы, сейчас пострадавший находится в больнице. Второй мужчина погиб, его труп также подняли на поверхность.

Сейчас место происшествия осматривают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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