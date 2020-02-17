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Мужчина на спор обезглавил человека в Омске

Полиция задержала 51-летнего жителя Омска, который решил доказать знакомому, что ему «не слабо» убить человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК по Омской области.

Инцидент произошел в квартире на улице 3-я Железнодорожная. Сообщается, что хозяин квартиры, ранее судимый за кражу, нанес несколько ударов ножом своему 60-летнему приятелю. После этого он отчленил голову погибшего.

На допросе подозреваемый признался, что пытался доказать потерпевшему, что ему «не слабо убить человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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