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Новости мираПроисшествия

Мужчина изнасиловал, убил и выбросил в колодец школьницу в Подмосковье

Никита Брыкин

Арестован убийца, который изнасиловал и задушил 15-летнюю девочку в подмосковном Домодедове. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Школьница исчезла в прошлые выходные после того, как ушла со знакомыми и гуляла до ночи. В конце вечера 20-летний злоумышленник предложил девочке продолжить вечер наедине.

Пара остановилась на детской площадке. Мужчина стал приставать к подростку, после чего набросился, изнасиловал и убил. Изверг решил избавиться от улик и выбросил тело в канализационный колодец.

Тем не менее, правоохранители смогли по горячим следам задержать мужчину. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

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