Муж убил жену в день свадьбы в Новосибирской области

Под стражу заключили мужчину, который обвиняется в убийстве собственной жены в Новосибирской области, передает портал «Om1.ru».

Инцидент произошел 29 сентября. По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил возлюбленную ногами и руками. Потом он донес женщину до оврага и скинул. От травм потерпевшая скончалась на месте.

Как стало известно, женщина дождалась любимого из тюрьмы. В этот же день они поженились, но мужчина из-за неприязни решил избавиться от нее.

Злоумышленнику предъявили обвинение. Расследование продолжается. Следователи продолжают сбор доказательств.