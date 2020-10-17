Москвичам пообещали в ближайшее время мокрый снег и гололедицу

По прогнозам синоптиков вскоре в столице ожидается мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба МЧС России.
Дело в том, что активный циклон переместился с юго-запада на северо-восток. Из-за этого он будет проходить через Москву с 21:00 17 октября до 15:00 18 октября.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС России рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, за рулем автомобиля соблюдать скоростной режим и дистанцию, парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.