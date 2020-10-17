Москвичам пообещали в ближайшее время мокрый снег и гололедицу

По прогнозам синоптиков вскоре в столице ожидается мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба МЧС России.

Дело в том, что активный циклон переместился с юго-запада на северо-восток. Из-за этого он будет проходить через Москву с 21:00 17 октября до 15:00 18 октября.

— В это время ожидаются местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а ночью и утром гололедица. В течение всего периода и до конца суток 18 октября усиление ветра 15-20 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС России рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, за рулем автомобиля соблюдать скоростной режим и дистанцию, парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.