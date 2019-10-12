Молодые парень и девушка погибли в Брянской области

11 октября, в вечернее время суток, в Брянском регионе случилось ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в Клинцовском районе.

22-летний парень, управляя байком Suzuki, потерял контроль над мотоциклом и влетел в лошадь, которая вышла на дорожное полотно. В итоге молодой водитель и 17-летняя девушка, которая была пассажиркой двухколесного транспорта, получили смертельные повреждения и умерли на месте ЧП.

Известно, что мотоциклист управлял байком, не имея прав. Кроме того, несовершеннолетняя пассажирка мототранспорта находилась в движении без шлема, сообщает Наш Брянск.

Фото: Наш Брянск