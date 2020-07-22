Молодожены станцевали лезгинку посреди МКАД и перекрыли две полосы

На видео попал момент задержания москвичей, которые устроили танцы на МКАД, чем сильно затруднили движение для других автомобилистов. Об этом пишет газета «МК».

🥳 💃 🕺 Праздник, но далеко не для всех.



🚗 🚙 🚗 Ребята, явно собиравшиеся что-то отмечать, остановили машины на МКАД и устроили дискотеку. Другие водители танцы не оценили. Из-за спонтанного праздника движение на кольцевой было затруднено.



16+ pic.twitter.com/EhBGqaPNzq — Москва 24 (@infomoscow24) July 20, 2020

Сообщается, что 20 июля они вышли из машин и начали танцевать лезгинку на МКАД, перекрыв две полосы движения. На кадрах видно, мужчины в костюмах и женщины в вечерних платьях танцуют прямо посреди дороги.

Сотрудникам дорожной полиции удалось догнать белую иномарку Rolls-Royce молодоженов уже на Бутырской улице. Магистраль пришлось ненадолго перекрыть, чтобы автомобиль смог развернуться.

На танцоров составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». В частности, новоиспеченный муж получил 20 тысяч рублей штрафа за нарушение порядка в общественном месте.