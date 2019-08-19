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Молодой водитель погиб, две девушки пострадали в аварии в Саранске

В Саранске произошло ДТП с летальным исходом. Авария случилась в ночь с 18 на 19 августа.

23-летний парень, управляя седаном BMW 3-Series врезался в бордюр. Это случилось примерно в 0:40 на Саранской улице. После столкновения с бордюром немецкая машина перевернулась.

В результате происшествия виновник происшествия погиб на месте. Он умер еще до приезда медиков. Две пассажирки немецкого седана были доставлены в медучреждение. После оказания помощи их отпустили домой. По факту случившегося начато расследование, сообщает ПГ13.

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