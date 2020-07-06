Модель Ирина Иванова показала поклонникам голую грудь

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33-летняя модель Ирина Иванова снова покорила фанатов откровенной публикацией. Новое откровенное фото знаменитость опубликовала в Инстаграме.

Красотка сфотографировалась на шезлонге во время отдыха. Она была в купальнике, но одежда не закрывала огромную грудь модели. Только руки Ирины скрыли самые пикантные моменты. При этом в подписи к посту Иванова поинтересовалась, нравится ли ее фанатам вид, задний план снимка. Но, по всей видимости, фолловерам было все равно на место отдыха красавицы. Их гораздо больше заинтересовала грудь модели.

Публикация мгновенно стала популярной. Ее отлайкали тысячи пользователей. Кроме того, под фото люди оставили множество хвалебных комментариев.