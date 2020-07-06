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Новости мираОбщество

Модель Ирина Иванова показала поклонникам голую грудь

Алексей Агеев
Фото: Инстаграм Ирины Ивановой
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33-летняя модель Ирина Иванова снова покорила фанатов откровенной публикацией. Новое откровенное фото знаменитость опубликовала в Инстаграме.

Красотка сфотографировалась на шезлонге во время отдыха. Она была в купальнике, но одежда не закрывала огромную грудь модели. Только руки Ирины скрыли самые пикантные моменты. При этом в подписи к посту Иванова поинтересовалась, нравится ли ее фанатам вид, задний план снимка. Но, по всей видимости, фолловерам было все равно на место отдыха красавицы. Их гораздо больше заинтересовала грудь модели.

Публикация мгновенно стала популярной. Ее отлайкали тысячи пользователей. Кроме того, под фото люди оставили множество хвалебных комментариев.

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