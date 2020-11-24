Многодетная мать за деньги оформила мигрантов отцами пятерых детей

Возбуждено уголовное дело против многодетной матери из Новгородской области по статье «Организация незаконной миграции», пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что 29-летняя жительница села Марево за денежное вознаграждение оформила фиктивное отцовство на пятерых мигрантов, чтобы прокормить пятерых детей. В перспективе это позволило бы иностранцам получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Фигурантом дела также стала и 42-летняя подруга многодетной матери, которая оказывала содействие. Теперь женщинам грозит до 7 лет колонии.