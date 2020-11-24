Вторник, 24 ноября, 2020
1.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Многодетная мать за деньги оформила мигрантов отцами пятерых детей

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело против многодетной матери из Новгородской области по статье «Организация незаконной миграции», пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что 29-летняя жительница села Марево за денежное вознаграждение оформила фиктивное отцовство на пятерых мигрантов, чтобы прокормить пятерых детей. В перспективе это позволило бы иностранцам получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Фигурантом дела также стала и 42-летняя подруга многодетной матери, которая оказывала содействие. Теперь женщинам грозит до 7 лет колонии.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle
Новости мира

Женщина истязала племянницу, которой пришлось ампутировать руку

Суд вынес приговор женщин, а также ее сожителю, которые истязали девочку Ингушетии. Об этом пишет «Москва 24». Потерпевшая попала...
Узнать больше
Новости мира

Мужчина зарезал воспитательницу прямо в детском саду в Башкирии

Продолжается расследование дела по факту жуткого убийства в селе Старые Киешки в Башкирии, пишет портал «Kazan First». Сообщается, что...
Узнать больше
Новости мира

Задушившая малолетних детей подушкой мать объяснила свой поступок

В Москве 25-летняя Анастасия Джантураева, которую арестовали по обвинению в убийстве двух малолетних детей, на суде объяснила свой поступок, пишет «МК».
Узнать больше
Новости мира

Тренер спортшколы в Подмосковье оказался серийным педофилом

Под суд по обвинению в педофилии пойдет бывший тренер спортивной школы в Одинцово в Подмосковье, пишет ФАН. По данным...
Узнать больше
Новости мира

В Татарстане 13-летний подросток зверски убил родную мать

Портал «KazanFirst» поделился подробностями жестокого убийства, которое произошло 11 ноября в квартире одного из домов Альметьевска. Сообщается, что там...
Узнать больше
Новости мира

Возбуждено дело из-за пыток в детском центре в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело о применении недозволенных методов воспитания в одном из центров языкового развития и творчества в Новосибирске. Об этом пишет...
Узнать больше
Новости мира

Няня насильно кормила ребенка и била его в детском саду

Возбуждено уголовное дело против няни детского сада в Комсомольске-на-Амуре по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает телеканал РЕН ТВ.
Узнать больше
Новости мира

Отцы устроили массовую драку со стрельбой после ссоры в школьном чате

В Петербурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело после драки со стрельбой, которую устроили отцы после ссоры в родительском чате, пишет «КП».
Узнать больше
Новости мира

Друг убил собутыльника черенком топора и обставил все как несчастный случай

Правоохранители нашли тело 56-летнего жителя поселка Шкотово Приморского края, пишет «Лайф». Сообщается, что его знакомые заявили, что тот упал...
Узнать больше
Новости мира

Отчим «свалил» убийство падчерицы на шестилетнего ребенка – СМИ

В Новосибирске 44-летний мужчина, подозреваемый в убийстве пятилетней девочки, решил свалить вину на немого свидетеля. Об этом рассказала соседка, побывавшая на очной...
Узнать больше
Новости мира

В Москве мать задушила детей подушкой в пьяном угаре

Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями жестокой расправы матери над своими детьми в Москве. Во вторник в полицию поступила информация...
Узнать больше
Новости мира

Мать устроили расправу над спящими детьми в Москве

Портал «КП» поделился подробностями убийства двухлетнего мальчика и его пятилетней сестренки в квартире на улице Тайнинской на северо-западе Москвы.
Узнать больше

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Новости Рязани сегодня: 24 ноября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 24 ноября.
Узнать больше

Рязанцы попросили мэрию проконтролировать график движения автобусов до Божаткова

Администрация
Жители рязанского посёлка Божатково встретились с представителями администрации Рязани по вопросу транспортного обслуживания населённого пункта.
Узнать больше

В Рязанской ОКБ провели две операции по пересадке почек

Новости медицины
В понедельник, 23 ноября, в Рязанской ОКБ провели две операции по пересадке почек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Андрей Прилуцкий рассказал об организации оказания медпомощи в условиях распространения коронавирусной инфекции

Новости Рязани
В понедельник, 23 ноября, состоялось заседание Рязанской областной Думы. В рамках правительственного часа министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий рассказал об организации своевременного...
Узнать больше

Рязанская область присоединилась к онлайн-марафону старта нового сезона ночной хоккейной лиги

Новости Рязани
В воскресенье, 22 ноября, состоялся «Марафон Ночной лиги», во время которого от Камчатки до Москвы прошли выставочные и регулярные матчи, посвященные началу десятого сезона.
Узнать больше

Аркадий Фомин ушёл с поста секретаря Рязанского регионального отделения «Единой России»

Новости Рязани
Аркадий Фомин покинул пост секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом вечером в понедельник, 23 ноября, он сообщил у себя на странице в Фейсбуке.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Улица Циолковского. В космос по Ямской

Акценты
Одна из центральных улиц Рязани названа в честь изобретателя Константина Эдуардовича Циолковского. И именно на этой улице стоит памятник великому учёному, что для Рязани – случай довольно редкий.
Узнать больше

Как ухаживать за зимней обувью, чтобы она прослужила дольше

Акценты
Зима — время испытаний для обуви: влага, грязь, реагенты и температурные скачки. Эксперты Роскачества рассказывают, обувь из какого материала лучше носить зимой,...
Узнать больше

Как выбрать надёжный и качественный смеситель

Акценты
Во имя сантехнического прогресса. Простой путь к надёжному смесителю.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+