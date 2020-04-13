Младенец выпил средство для отчистки труб в Подмосковье

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Проводится проверка после того, как в Красногорске годовая девочка выпила средство для очистки труб. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Московской области.

По предварительной версии, девочка забралась в ванной на шкаф и прокусила бутылку с химическим средством.

Известно, что пострадавшего ребенка доставили в больницу с химическим ожогом ротоглотки. Подробности случившегося уточняются.