Минтруд пояснил, как россиянам будет оплачиваться нерабочая неделя

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Минтруд представил рекомендации по оплате труда на нерабочей неделе. Она будет длиться с 30 марта по 3 апреля из-за нашествия коронавируса.

Ведомство полагает, что неделя выходных не должна стать причиной для «урезания» заработной платы. При этом выплаты будут осуществляться в стандартном размере, без повышений. Если сотрудник находится в отпуске, то нерабочая неделя не будет включена в число дней отпуска, а отпуск на эту неделю продлеваться не будет.

При этом постоянно работать будут непрерывно действующие компании, больницы, аптеки и фирмы, работающие неотложно. Об этом сообщает РЕН ТВ.