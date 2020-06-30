Министр просвещения рассказал, в каких регионах сохранится дистанционное обучение

- Advertisement -

С 1 сентября 2020 года в российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Причем уже с 1 сентября 2020 года. Соответствующий проект постановления правительства опубликовало министерство просвещения.

Эксперимент направлен на создание цифровой образовательной среды. Она включает в себя обеспечение школ и колледжей высокоскоростным доступом к сети «Интернет», оснащение образовательных организаций компьютерами, мультимедийным оборудованием и программным обеспечением, апробацию технологий анализа массивов больших данных с возможностью представления статистических и прогнозных отчетов в режиме реального времени.

В рамках эксперимента планируется опробовать коммуникационную среду с использованием сервисов мгновенного обмена сообщениями и социальных сетей.

Эксперимент завершится 31 декабря 2022 года. Планируется, что в нем будут участвовать Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область-Кузбасс, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает ТАСС.

При этом министр просвещения Сергей Кравцов утверждает, что речь идет не о замене одного вида обучения — очного — другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ — например, материалов Российской электронной школы, собравшей лучшие методики и уроки лучших учителей страны.