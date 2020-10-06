Михаил Задорнов: Банковская система выдержит новый карантин

Российская банковская система имеет достаточный запас прочности, чтобы выдержать возможную новую волну ограничений из-за роста заражений COVID-19 в России. Такое мнение высказал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в ходе круглого стола «Банковская система: уроки коронакризиса» в МИА «Россия сегодня».
В целом банковская система, по оценкам Задорнова, переживает коронакризис лучше, чем ожидалось. В частности, в октябре 2020 года активы банковской системы выросли на 10% к октябрю 2019-го и из-за падения экономки впервые в истории превысили номинальный объем ВВП России.
В качестве тенденций, которые проявились в ходе пандемии, Задорнов выделил рост интереса клиентов к инвестиционным продуктам, в том числе структурным: люди начинают искать альтернативу дешевеющим вкладам. Кроме того, население вновь начало вкладываться в недвижимость как в инвестиционный инструмент.
Проблемой банковской системы, по мнению банкира, остается просрочка по кредитам физических лиц. «Просрочка по физическим лицам выросла достаточно заметно. Но она очень далека от максимальных значений, которые были в прежние кризисы. Сейчас она находится на уровне 5,7%, что вполне приемлемо», — сказал Задорнов. Заметный рост просрочки, в частности, был зафиксирован по необеспеченным кредитам в июне — июле этого года, однако со второй половины июля, а также в августе — сентябре ситуация начала улучшаться. Просрочка выросла в основном за счет кредитных каникул и нерабочих дней, которые многие заемщики восприняли как возможность просто отодвинуть свои платежи на два-три месяца до окончания карантина.
В целом российская экономика из-за пандемии просела не так сильно, как европейская и американская. По мнению Задорнова, это связано с тем, что доля малого бизнеса и сервисных услуг у нас относительно невелика. Это сделало ситуацию в экономике РФ более устойчивой.
По оценке банкира, государственные меры поддержки экономики позволили уменьшить масштабы падения ВВП России во время первого карантина на 1,5%. Однако в случае повторного карантина российской экономике понадобятся сопоставимые по объему меры поддержки.
Задорнов отметил, что при сокращении реальных доходов люди существенно сократили и расходы. Поэтому реальный баланс располагаемых доходов по сравнению с прошлым годом у многих семей не ухудшился.
По словам Задорнова, нормального восстановительного роста российской экономики можно ожидать во втором квартале 2021 года, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, которая остается непредсказуемой.