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Михаил Задорнов: Банковская система выдержит новый карантин

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Российская банковская система имеет достаточный запас прочности, чтобы выдержать возможную новую волну ограничений из-за роста заражений COVID-19 в России. Такое мнение высказал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в ходе круглого стола «Банковская система: уроки коронакризиса» в МИА «Россия сегодня». 

Окончательный размер потерь для банковской системы непонятен, мы узнаем его не раньше середины 2021 года, когда снимут регуляторные послабления, введенные ЦБ весной нынешнего года. Но даже если предположить, что текущие потери удвоятся из-за нового гипотетического карантина, можно говорить, что банковская система пройдет его без тех потерь, которые мы прогнозировали в апреле 2020 года, —  полагает он.

В целом банковская система, по оценкам Задорнова, переживает коронакризис лучше, чем ожидалось.  В частности, в октябре 2020 года активы банковской системы выросли на 10% к октябрю 2019-го и из-за падения экономки впервые в истории превысили номинальный объем ВВП России.

В качестве тенденций, которые проявились в ходе пандемии, Задорнов выделил рост интереса клиентов к инвестиционным продуктам, в том числе структурным: люди начинают искать альтернативу дешевеющим вкладам. Кроме того, население вновь начало вкладываться в недвижимость как в инвестиционный инструмент.

Проблемой банковской системы, по мнению банкира, остается просрочка по кредитам физических лиц. «Просрочка по физическим лицам выросла достаточно заметно. Но она очень далека от максимальных значений, которые были в прежние кризисы.  Сейчас она находится на уровне 5,7%, что вполне приемлемо», — сказал Задорнов. Заметный рост просрочки, в частности, был зафиксирован по необеспеченным кредитам в июне — июле этого года, однако со второй половины июля, а также в августе — сентябре ситуация начала улучшаться. Просрочка выросла в основном за счет кредитных каникул и нерабочих дней, которые многие заемщики восприняли как возможность просто отодвинуть свои платежи на два-три месяца до окончания карантина.

В целом российская экономика из-за пандемии просела не так сильно, как европейская и американская. По мнению Задорнова, это связано с тем, что доля малого бизнеса и сервисных услуг у нас относительно невелика. Это сделало ситуацию в экономике РФ более устойчивой.

По оценке банкира, государственные меры поддержки экономики позволили уменьшить масштабы падения ВВП России во время первого карантина на 1,5%. Однако в случае повторного карантина российской экономике понадобятся сопоставимые по объему меры поддержки.

Задорнов отметил, что при сокращении реальных доходов люди существенно сократили и расходы. Поэтому реальный баланс располагаемых доходов по сравнению с прошлым годом у многих семей не ухудшился.

По словам Задорнова, нормального восстановительного роста российской экономики можно ожидать во втором квартале 2021 года, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, которая остается непредсказуемой.

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