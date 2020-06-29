Михаил Ефремов высказался о Путине

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Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельную аварию на Садовом кольце, высказался о Владимире Путине. Слова артиста передал его адвокат Эльман Пашаев.

Юрист отметил, что ему пишут представители украинских СМИ. Они полагают, что дело Михаила Ефремова с политическим подтекстом. Пашаев пояснил, что он поговорил с актером и передает журналистам мнение Михаила.

«Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», – сказал Пашаев.

Адвокат знаменитости сообщил также, что его подзащитный не относится к оппозиции и политике.

«Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит, – нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», – заявил, по словам Пашаева, Ефремов.

Что касается выступлений в проекте «Гражданин поэт», то Ефремов заявил, что он всего лишь актер. Он добавил, что ему платили за прочтение стихов, и он не размышлял о каких-то политических смыслах проекта, сообщает Вечерняя Казань.

«Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа», – процитировал юрист Михаила.