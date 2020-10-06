Мигранты жестоко убили 76-летнего дедушку в Екатеринбурге

Следователи завели два уголовных дела по факту убийства и похищения человека в Екатеринбурге, пишет «КП».

Сообщается, что 76-летний мужчина стал жертвой похитителей. В числе подозреваемых – двое мужчин. Один из них гражданин Узбекистана, второй – выходец из Таджикистана.

По версии следствия, злоумышленники похитили пенсионера и привезли его в подвал. Там его удерживали сутки, били и требовали рассказать о том, где пенсионер хранит денежные накопления. Один из похитителей забрал у жертвы ключи от квартиры и отправился в чужой домой. Сейчас следователям предстоит выяснить, пропало ли что-то ценное из квартиры или нет.

После этого злоумышленник испугались, что пенсионер обратится в полицию. В итоге они вывезли его в лес, задушили и накрыли тело рекламным баннером. Правоохранителям удалось задержать одного преступника, другой сбежал к себе на родину в Таджикистан.