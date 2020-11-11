Мигрант убил доцента и ее мать из-за долга в несколько тысяч в Подмосковье

Телеканал РЕН ТВ поделился опубликованным МВД видео допроса подозреваемого в убийстве доцента РЭУ им. Плеханова Виктории Борковской и ее матери.

По словам, 26-летнего злоумышленника, жертва задолжала ему за выполненные работы 20 тысяч рублей. Он решил расправиться с семьей женщины при помощи ножа. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался уроженец одной из среднеазиатских республик.

Ранее сообщалось, что двойное убийство было совершено вечером 7 ноября.

Преступник напал с ножом на двух женщин, от полученных ранений обе скончались на месте. Выжить удалось только дочери доцента, которая сейчас остается в больнице в тяжелом состоянии.