Маткапитал предложили пустить на ремонт жилья

Список целей, на которые можно направить материнский капитал, предлагается расширить. ОНФ в ближайшее время обратится в правительство с инициативой о том,чтобы семьи могли тратить эти деньги на ремонт жилья. Как выяснили «Известия», идею готовы поддержать профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также все парламентские фракции.
По ее словам, также именно эта мера стала самой популярной в исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». О ее востребованности сказали 46% респондентов, при этом за приобретение на деньги маткапитала автомобиля высказались 44%.
Сегодня маткапитал составляет 466,6 тыс. рублей за первого ребенка, 150 тыс. — за второго. Семьи могут потратить его в том числе на покупку квартиры, взять ипотеку или построить новое жилье. 1 марта Владимир Путин подписал закон о продлении программы как минимум до конца 2026 года с ежегодной индексацией маткапитала.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Рубль в помощь: маткапитал предлагают направить на ремонт.