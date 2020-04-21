Мать жестоко избила малыша в Оренбуржье

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Соль-Илецка с участием матери, которую обвинили в жестоком избиении ребенка.
СМИ удалось пообщаться с родственницей женщины. По ее словам, видеозапись была сделана сегодня. Сестра была шокирована жестокостью матери и сообщила об этом другим родственникам. Она утверждает, что о ситуации с систематическим избиением малыша было сообщено местным органам опеки, однако там попросили «не лезть в это дело».
«А если она убьет этого ребенка?»– возмущается женщина.
В настоящее время проверкой инцидента занимается прокуратура. Ребенка забрали из семьи.
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