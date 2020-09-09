Мать тушила сигареты о малолетних детей в Татарстане

Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Тетюшского района, которую обвиняют в истязании детей. Об этом пишет портал «Kazan First».

По предварительной версии, летом этого года в одном из домов в селе Вожжи она на пару с сожителем избивала детей – пяти и четырех лет. Женщина тушила о них сигареты, шрамы от которых заметила мать обвиняемой. Бабушка обратили внимание на следы от побоев и сигарет на теле внуков.

Свою вину женщина признала. Молодой маме выдали подписку о невыезде, а детей поместили в социальный приют. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.