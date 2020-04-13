Мать не давала лечить своего истощенного ребенка

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В больницу госпитализирован ребенок, которого в Азовском районе Омской области отказывалась лечить мать. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Сообщается, что у двухлетнего малышка наблюдался дефицит массы тела. После незначительного улучшения здоровья женщина забрала его из медучреждения, подписав официальный отказ от медицинского вмешательства.

В дальнейшем она отказывалась от госпитализации ребенка и настаивала, что будет лечить его сама и обследовать в частных клиниках. Медики пришли к выводу, что для спасения жизни ребенку обязательна госпитализация. Это произошло после их обращения в районную прокуратуру.

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