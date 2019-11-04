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Мать и дочь погибли в ДТП в Санкт-Петербурге

2 ноября автоледи, управляя иномаркой, протаранила бензовоз в Петербурге. ЧП случилось примерно в 22:30 на Московском шоссе, сообщает «Дорожный инспектор».

Известно, что Hyundai Solaris, за рулем которого была 49-летняя женщина, двигался по правой полосе. При перестроении на данную полосу, иномарку задел грузовой автомобиль. Затем автоледи нажала на педаль газа, и ее легковушка оказалась на встречной полосе. Solaris протаранил бензовоз марки Scania, а затем врезался в стоявшие в заторе транспортные средства.

В результате происшествия смертельные травмы получила сама автоледи и ее спутница – 17-летняя девушка (по предварительной версии, дочь автолюбительницы). По факту произошедшего ведется расследование.

Фото и видео: ГИБДД

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