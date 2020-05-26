Машина упала в пропасть в Дагестане: есть жертвы

25 мая в Дагестане случилась авария с летальным исходом. Два человека погибли, передвигаясь на автомобиле по трассе «Хебда –Тлярата».
45-летний мужчина, управляя Ладой Приорой, потерял контроль над авто и допустил съезд транспортного средства с дороги. В итоге отечественная легковушка рухнула в семиметровую пропасть.
В итоге водитель и 38-летний пассажир получили смертельные травмы и скончались. По факту ЧП ведется расследование, пишет Регион Онлайн.
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