Мария Лиман показала идеальную фигуру в откровенном белье

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Звезда Playboy Мария Лиман снова поразила красотой своих подписчиков в Инстаграме. На этот раз девушка выложила фотографию, на которой позировала спиной к камере.

На ней были надеты лишь черные стринги, которые подчеркнули красоту ее форм. Грудь модель прикрыла одной рукой, а другой держала полотенце.

Поклонники звезды остались в восторге от ее нового поста. Публикация набрала много лайков и хвалебных комментариев.