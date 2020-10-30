Пятница, 30 октября, 2020
5.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Маньяк убил брата и всю его семью из-за наследства на Урале

Никита Брыкин

Стали известны подробности в деле о жителе села Тимофеево на границе Свердловской и Тюменской областей Денисе Сабурове, который в августе прошлого года расстрелял из ружья троих человек, об этом пишет «КП».

Сообщается, что Сабуров застрелил старшего брата, его жену и 20-летнюю дочь пары. Глава семьи и женщина скончались мгновенно, а за жизнь девушки еще два месяца боролись в реанимации. Но спасти молодую маму так и не удалось, дядя прострелил ей голову.

Изначально 36-летний мужчину сочли невменяемым, но родственники убитых добились повторной экспертизы. Теперь злоумышленнику грозит пожизненный срок.

реклама

Мужчина назвал мотив преступления – наследство матери, которое по завещанию досталось не ему. Ему предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, в том числе и «Убийство двух и более лиц».

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанский Минздрав рассказал, кому можно бесплатно сдать анализ на COVID-19

Новости Рязани
Бесплатно анализ на коронавирусную инфекцию можно сдать только по направлению врача при медицинских показаниях. Об этом на странице губернатора Рязанской области в...
Узнать больше

Министр промышленности Рязанской области собрал пишущий предмет для робота

Новости Рязани
В пятницу, 30 октября, министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев собрал держатель для пишущего предмета робота, сообщает пресс-служба регионального...
Узнать больше

В Рязани арестовали «Ауди» за долги по налогам в 500 тыс. рублей

Новости Рязани
В четверг, 29 октября, судебные приставы арестовали в Рязани "Ауди" за неуплату налогов. Общая сумма задолженности составила более 500 000 рублей, сообщает...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

За время пандемии в РГУ заразились коронавирусом 13 человек

Новости Рязани
Двое студентов заболели в период первой волны и в настоящее время приступили к занятиям. Из восьми преподавателей пятеро уже вернулись к работе.
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 31 октября 10.00 – субботник по адресу ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21.10.00 – проект «Театр для малышей» в...
Узнать больше

За день госпитализировано более 60 рязанцев с коронавирусом

Коронавирус
На 18 часов 29 октября в лечебных учреждениях Рязани и области находится 426 человек, в том числе 6 детей.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Аркадий Фомин: Делаю осознанный выбор и чувствую большую ответственность

Акценты
В среду, 28 октября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин дал интервью рязанским журналистам. В течение 1,5 часов Аркадий Васильевич отвечал на вопросы, как о деятельности Думы, так и о личном.
Узнать больше

Роскачество выяснило, в каких кетчупах нет консервантов, сахарина и крахмала

Акценты
Первое исследование томатного кетчупа прошло в 2016 году: тогда большинство товаров были признаны качественными и безопасными. В 2020 году эксперты Роскачества провели...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+