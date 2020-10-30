Маньяк убил брата и всю его семью из-за наследства на Урале

Стали известны подробности в деле о жителе села Тимофеево на границе Свердловской и Тюменской областей Денисе Сабурове, который в августе прошлого года расстрелял из ружья троих человек, об этом пишет «КП».

Сообщается, что Сабуров застрелил старшего брата, его жену и 20-летнюю дочь пары. Глава семьи и женщина скончались мгновенно, а за жизнь девушки еще два месяца боролись в реанимации. Но спасти молодую маму так и не удалось, дядя прострелил ей голову.

Изначально 36-летний мужчину сочли невменяемым, но родственники убитых добились повторной экспертизы. Теперь злоумышленнику грозит пожизненный срок.

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Мужчина назвал мотив преступления – наследство матери, которое по завещанию досталось не ему. Ему предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, в том числе и «Убийство двух и более лиц».