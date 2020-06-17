Мальчик сжег школу в Новосибирской области

-

Учащийся одной из школ на территории Новосибирской области сжег школу, не желая возвращаться на учебу после завершения самоизоляции. Об это пишет Readovka.

ЧП случилось в населенном пункте Покровка. Школьник проник в кабинет директора, выключил камеры. Затем он отправился в кабинет географии и совершил поджог карт. После этого он удостоверился, что пламя начало переходить на другие предметы и скрылся.

В итоге учебное заведение сгорело, ущерб оценили в 2,3 миллиона рублей. Теперь школьнику грозит реальный тюремный срок продолжительностью до пяти лет.