Любопытный кот помешал спортсмену снимать домашнюю тренировку

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Кот форварда ФК «Сент-Этьен» (Франция) Франка Онора помешал своему хозяину записать на видео тренировочный процесс. Прикольный момент разместили на странице футбольной команды в Твиттере.

При просмотре контента можно заметить, что футболист решил провести тренировку дома в условиях самоизоляции. Молодой человек поставил на пол камеру и стал заниматься напротив нее, чтобы она могла заснять упражнения. Однако любопытный кот подходил к камере, изучая ее.

После этого питомец отправляется к своему хозяину, выпрашивая ласку. Спортсмен гладит кота, сообщает РЕН ТВ.