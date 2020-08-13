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Новости мираОбщество

Лобода показала идеальное тело в эксклюзивном купальнике

Иван Федоров
Фото: Инстаграм Светланы Лободы

Популярная певица Светлана Лобода снова восхитила общественность своей прекрасной фигурой. Артистка выложила в Инстаграм новое фото в бикини от компании Fendi.

Раздельный купальник подчеркнул изгибы тела Лободы, ее плоский животик и красивую грудь. Кроме того, поклонников восхитили рельефные руки Светланы и ее подтянутая фигура.

Поражённые красотой фанаты стали писать множество хвалебных комментариев своему кумиру. Многие удивились тому, как Лободы удаётся сохранять идеальную фигуру после родов, сообщает Wday.

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