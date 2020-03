View this post on Instagram

Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»!💥💥💥 Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!❤️#игорьниколаев #коронавирус #коммунарка