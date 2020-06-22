Коронавирус оставил без матерей семерых детей из одной семьи

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В Мордовии умерли от коронавируса две сестры. Об этом сообщает Mash | Мэш

Женщин из посёлка Белозерье госпитализировали после того, как они почувствовали себя. Плохо. Их сестра Лейла, также заразившаяся COVID-19, рассказала, что в больницу её отвёз брат. Затем госпитализировали сестёр Гюзель и Хамиду. У всех была двусторонняя пневмония.

Умерла Хамида, у которой остались пятеро детей. Муж женщины скончался в прошлом году. У умершей Гюзель было двое приёмных детей. Теперь они также остались без матери.