Коронавирус нового вида найден у кошек в Ухане

В Китае ветеринары установили, что 15% кошек заразились коронавирусом нового вида. Такой вывод эксперты сделали, проанализировав образцы крови у 100 животных из Уханя.

Ученым удалось найти «антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя». Этот факт может говорить, что «нечто похожее может происходить и в других регионах Земли», в которых бушует COVID-19. Пока не установлено, способен ли вирус передаваться от кошек к людям, но уже доказано, что воздушно-капельным путем от питомца к питомцу вирус переходить может.

Напомним, ранее ученые заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 может поражать организм макак-резусов, хорьков и кошек. Последние переносят болезнь хуже всего, степень ее тяжести у кошек сравнима с людской, сообщает РЕН ТВ.