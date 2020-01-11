На главную Новости мира

Компания Mercedes рассказала о новинках для РФ на 2020 год

В 2020 году Mercedes собирается привезти в Россию сразу несколько новых моделей. Представители компании рассказали, какие машины прибудут в РФ.

В июне немцы начнут продавать в нашей стране сразу несколько кроссоверов: небольшой Mercedes-Benz GLB, купеобразный Mercedes-Benz GLE Coupe и электрический Mercedes-Benz EQC. В июле к дилерам приедет новейший внедорожник Mercedes-Maybach GLS.

Уточняется, что стоимость новинок будет раскрыта позднее. То же самое сообщили и о комплектациях, сообщает 32cars.

Фото: caricos.com

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Состав опоздал: В Астраханской области верблюд сопровождал поезд по рельсам

Журналист найден мертвым в Ростове

Шестеро травмированы после ДТП с маршруткой в Подольске