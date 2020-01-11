Компания Mercedes рассказала о новинках для РФ на 2020 год

В 2020 году Mercedes собирается привезти в Россию сразу несколько новых моделей. Представители компании рассказали, какие машины прибудут в РФ.

В июне немцы начнут продавать в нашей стране сразу несколько кроссоверов: небольшой Mercedes-Benz GLB, купеобразный Mercedes-Benz GLE Coupe и электрический Mercedes-Benz EQC. В июле к дилерам приедет новейший внедорожник Mercedes-Maybach GLS.

Уточняется, что стоимость новинок будет раскрыта позднее. То же самое сообщили и о комплектациях, сообщает 32cars.

Фото: caricos.com