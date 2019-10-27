Компания Apple требует от хозяев iPhone 5 обновить iOS

Компания Apple призывает владельцев iPhone 5 обновить операционную систему. Иначе они будут лишены ряда важных функций. Обновление надо произвести до 3 ноября 2019 года.

Основной причиной для специального обновления является сброс счетчика GPS, случившийся в апреле. Отметим, что эта проблема касается лишь некоторых пользователей iOS.Статистика гласит, что лишь 9 процентов владельцев яблочных устройств пользуются версией ОС ниже iOS 12. Однако эти данные вынуждают производителя призывать к обновлениям, сообщает the-geek.ru.

Фото: the-geek.ru