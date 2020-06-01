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«Коммунальщик» изнасиловал, пытал и чуть не сжег пенсионерку

Никита Брыкин
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Возбуждено уголовное дело по фактам разбойного нападения и изнасилования пожилой женщины в Ртищеве Саратовской области. Об этом пишет портал «Взгляд-инфо».

Инцидент произошел вечером 28 мая. По данным следствия, мужчина пришел к 75-летней женщине и представился сотрудником коммунальной службы. Когда она открыла дверь, злоумышленник толкнул ее и вошел в дом.

Он изнасиловал пенсионерку, взял на кухне нож и стал требовать, чтобы она отдала ему деньги. Потерпевшая передала ему 450 рублей, однако, злоумышленнику этого показалось мало. После этого мужчина ранил жертву ножом в шею, подбородок и бок, а также бил ее различными предметами по голове. Наконец, преступник схватил провод от торшера и стал душить несчастную. Потерпевшая отдала ему еще 3 000 рублей.

Забрав деньги, злоумышленник поджег занавеску и кровать, после чего скрылся, заперев дверь снаружи. Женщине удалось выбраться из дома. Обвиняемый заключен под стражу.

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