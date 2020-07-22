Клиент задушил проститутку и вытащил обнаженный труп в подъезд

Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Мытищ, который подозревается в убийстве, об этом пишет газета «МК».

Сообщается, что утром во вторник в подъезде дома на улице был обнаружен труп 27-летней жительницы Брянска. Девушка была полностью раздета. По горячим следам был задержан ранее неоднократно судимый мужчина.

Злоумышленник признался, что снял квартиру для встречи с проституткой и заказал ее через Интернет. Парочка распивала спиртное. В какой-то момент мужчина и женщина поссорились. Тогда преступник убил ее, раздел и вытащил на лестницу.

У погибшей остались мама-инвалид и 11-летний ребенок.