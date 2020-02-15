Канье Уэст приехал в Чикаго на вездеходе Шерп и дарил кроссовки

В Чикаго заметили черные вездеходы Шерп российско-украинского производства. Выяснилось, что на них приехала команда знаменитого американского рэпера Канье Уэста.

Уточняется, что популярный певец решил устроить акцию ко Дню святого Валентина. Он созвал свою команду для того, чтобы раздать людям в честь праздника еще не поступившие в продажу новейшие кроссовки собственного бренда YZY QNTM от Kanye West.

Sherp ATV – вездеход, созданный российскими и украинскими специалистами. Данное транспортное средство оснащено четырехцилиндровым дизельным 44-сильным мотором и пятискоростной механической коробкой передач. Машина может передвигаться по земле со скоростью до 40 км в час и по воде со скоростью до 6 километров в час, сообщает speedme.

Фото: очевидцы